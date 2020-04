E se il campionato non ripartisse? Prove di Piano B, tra assegnazioni e diritti tv

La Gazzetta dello Sport vaglia le possibili vie d’uscita nel caso in cui il campionato non potesse concludersi: nessuna assegnazione del titolo nazionale, in Europa andrebbero le prime sei squadre e verrebbero congelate le retrocessioni, aprendo ad un campionato a 22 squadre con l’aggiunta delle due promosse dalla B. Oppure retrocedono le ultime due per far posto a quest’ultime. Un’altra ipotesi è quella dei playoff, che però ha diversi oppositori.

Quanto agli stipendi, il quotidiano spiega che i calciatori dovranno adeguarsi gioco-forza per permettere di abbattere il miliardo abbondante che viene sborsato ogni anno, mentre le perdite che deriverebbero dagli accordi non rispettati con le tv e dal merchandising si assesterebbero intorno ai 700 milioni di euro. Uno scenario apocalittico.