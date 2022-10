Avellino, vergogna nelle giovanili: “Ti taglio la testa se mio figlio non gioca”

Ha del rivoltante quanto successo ieri a Venticano, dove le squadre Under 15 e 17 dell'Avellino erano impegnate per le gare contro la Viterbese. Secondo quanto raccontato dallo stesso protagonista della vicenda, il responsabile del settore giovanile Youth degli irpini Giuliano Capobianco a Gazzetta.it, "Purtroppo è una situazione spiacevole e reiterata che va avanti da mesi. Sia sui social che di persona sono oggetto di minacce verbali fino ad arrivare a questo tentativo di aggressione che mi ha turbato non poco. Non ho ascoltato con le mie orecchie visto il trambusto, ma mi è stato riferito che questo genitore mi avrebbe addirittura minacciato di tagliarmi la testa e metterla in una valigia se non fosse entrato in campo suo figlio. E pensare che siamo appena alla seconda giornata dei campionati giovanili".