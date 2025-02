Audio hard dopo una notte con Zaniolo: archiviato il processo, la ricostruzione

La ragazza romana, scrive corriere.it, aveva accusato un giovane di 21 anni, Valerio Braconi, di aver diffuso l'audio senza consenso; per questo Braconi è stato indagato per revenge porn. Il ragazzo però è stato assolto in quanto l'audio sarebbe stato diffuso dalla ragazza stessa a Valerio e quattro amiche. Il processo dunque si è concluso con l'archiviazione. Giova ricordare che in tutto questo Zaniolo non ha, né ha mai avuto, nessuna colpa o accusa a proprio carico. E' una parte coinvolta, è rientrato nell'ambito del processo, ma solo come oggetto dell'audio in questione.