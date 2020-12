Attenta Fiorentina: il Bologna è specialista nelle rimonte

Il Bologna specialista nelle rimonte: il 2-2 acciuffato con l’Atalanta nell’ultimo impegno del 2020 ha confermato il trend rossoblù, al terzo pareggio consecutivo ottenuto recuperando altrettanti svantaggi. Quello contro i bergamaschi, infatti, è il nono punto ottenuto dal Bologna in rimonta in campionato: prima ne erano arrivati tre con il Cagliari (vittoria 3-2 dopo essere stati sotto 0-1 e 1-2), tre con la Samp ribaltando l’1-0 iniziale e altri due contro Spezia (2-2 da 0-2) e Torino, con la rete di Soriano a impattare quella di Verdi. In questa serie A solo l’Inter ha ottenuto più punti in rimonta, ben dodici – i tre contro Fiorentina, Parma, Torino e Cagliari, vittorie ottenute ribaltando svantaggi, a volte anche doppi – ma è chiaro che in proporzione i punti dei rossoblù pesano di più: i 12 punti della squadra di Conte rappresentano il 36% sui 33 conquistati, il Bologna con 9 punti sui 15 totali ha racimolato ben il 60% dei suoi punti da situazione di svantaggio. Lo scrive il Corriere di Bologna.