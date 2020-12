Qui Bologna, mercoledì la ripresa e Miha spera di recuperare tre giocatori

Se la Fiorentina tra domani e martedì ricomincerà a lavorare in vista del match contro il Bologna, in casa felsinea, invece, la ripresa è fissata per mercoledì. Contro i viola il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic conta di riavere a disposizione Olsen, Sansone e magari anche l’ex di turno Lorenzo De Silvestri, out nell’ultima sfida del 2020 contro l’Atalanta. Chi invece a Firenze mancherà sicuramente è il portiere titolare Lukasz Skorupski, a causa della frattura ad un dito della mano che lo terrà fuori fino almeno a metà gennaio, oltre che i lungodegenti Mbaye e Santander.