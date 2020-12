Ultimo giorno di vacanza per i Prandelli-boys. Da domani tutti a Firenze per i tamponi

Riprendere da dove si era lasciato. Ovvero, da una vittoria, fondamentale e storica, contro la Juventus. Adesso la Fiorentina è chiamata a dare continuità ai tre risultati positivi ottenuti contro Sassuolo, Verona e bianconeri, già dal prossimo 3 gennaio, quando i viola ospiteranno al Franchi il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Oggi è l’ultimo giorno di vacanza per i giocatori di Cesare Prandelli, che domani pomeriggio si ritroveranno per i tamponi post ferie natalizie. Per martedì, invece, è fissata la ripresa degli allenamenti in vista del match contro i felsinei.