Atlético su Vlahovic? Simeone: “Troveremo una soluzione per l’attaccante”

Il 9 viola piace agli spagnoli e non solo. Le parole del Cholo Simeone

Proprio nella serata di oggi è stato rilanciato un aggiornamento di mercato relativo al futuro di Dusan Vlahovic: secondo un noto giornalista di Sky Sport, l'Atlético Madrid avrebbe avviato i contatti con la Fiorentina per il serbo, ma al momento non c'è traccia di accordi. Che gli spagnoli siano alla ricerca di un attaccante per rafforzare la rosa è comunque cosa nota, e il tecnico Diego Simeone lo ha ammesso senza giri di parole durante la conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato dei suoi. "Il mercato è molto complesso per tutti", ha esordito, rispondendo ad una domanda proprio sulla necessità di un attaccante. "Ognuno farà ciò che è meglio per il club e per la squadra. Abbiamo parlato tra di noi e cercheremo di trovare una soluzione".