Atletico Madrid, due casi di coronavirus. E giovedì prossimo c’è la Champions…

Due membri dell’Atletico Madrid sono risultati positivi al Coronavirus. Come riferito dal club spagnolo, i due, la cui identità non è nota, sono stati messi in isolamento. Ieri l’Atletico ha testato tutti i tesserati che avrebbero preso parte alla trasferta di Lisbona come previsto dai protocolli sanitari dell’Uefa. La squadra del Cholo Simeone giocherà infatti giovedì prossimo i quarti di finale di Champions League contro il Lipsia e il viaggio per il Portogallo era previsto per domani. Saranno effettuati nuovi test, con particolare attenzione a chi è entrato in contatto con i due risultati positivi oggi.

