Atalanta, Ruggeri controcorrente: ”Gasperini è la mia forza e la mia fortuna”

"Sicuramente ho iniziato bene il campionato, è una cosa fondamentale. La mia forza e la mia fortuna è di avere un allenatore, Gasperini, che lavora molto sulla parte fisica. Questo è importantissimo perché quest’anno avremo tante partite ravvicinate e questo fatto farà la differenza". L'esterno difensivo dell'Atalanta e dell'Italia Under 21 Matteo Ruggeri va controcorrente rispetto alle accuse indirizzate negli ultimi tempi al tecnico della Dea Gianpiero Gasperini e, dal ritiro dove gli azzurrini stanno preparando la sfida in programma martedì contro la Turchia e valida per gli Europei 2025, continua: "Solo il campo può dimostrare quanto si vale, ma soprattutto la mia fortuna è di aver avuto mister Gasperini già due-tre anni fa quando ho esordito, mi ha permesso di crescere. Questa mia crescita la devo a lui e sono molto contento di aver iniziato bene la prima parte di campionato, ovviamente bisogna continuare, però la strada è quella giusta”. E a chi gli ha ricordato come ancora non abbia segnato in Serie A, Ruggeri ha risposto: "Non ho ancora pensato ad un’esultanza ma il gol lo sto aspettando da molto perché mi sono già capitate due-tre occasioni, però non sono andate a buon fine". Infine a chi gli ha ricordato di essere nativo di San Giovanni Bianco, come il capitano viola Davide Astori, Ruggeri ha sottolineato: "So che sono nato in una terra che ha già dato grandi difensori alla Serie A. E’ un traguardo bellissimo per me giocare nell’Atalanta perché sono partito fin da bambino a fare la scuola calcio nel mio paese e poi tramite mio papà e la passione che avevo, ho avuto la fortuna di essere visto da un osservatore bergamasco e da lì poi ho fatto tutto il settore giovanile. I miei genitori mi sono sempre stati vicini e mi hanno sempre dato la possibilità di potermi allenare nell’Atalanta. Se sono qui adesso è perché ho avuto questo loro sostegno, il club poi mi ha dato una possibilità ed io l’ho sfruttata al meglio”. Fonte Italpress.