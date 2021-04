Atalanta, l’ex capo scout ha trovato casa: da dicembre ad un altro club di A

Una breve pausa per staccare la spina, poi di nuovo in sella per una nuova avventura. Facile immaginare che le offerte non sarebbero mancate per uno degli architetti, assieme a Percassi, Sartori e Gasperini, dell’Atalanta degli ultimi anni. E così è andata: Davide Cangini, ex capo osservatore dei bergamaschi, lavora ormai da qualche mese per il Sassuolo. Un ritorno per lui che già aveva collaborato con i neroverdi nel triennio 2015-2018. Da ottobre le strade di Cangini e dell’Atalanta si erano separate, un’occasione per rinforzare il reparto scouting che è rimasta “sul mercato” fino a quando il Sassuolo, due mesi dopo, ha deciso di affondare il colpo.