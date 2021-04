Atalanta a Firenze con la difesa a quattro? Al posto di Pessina…

Sarà un posticipo domenicale da vivere tutto d’un fiato. La Fiorentina ospita l’Atalanta, squadra forte e collaudata, in piena corsa per un posto utile alla prossima Champions League. Se i viola non possono permettersi di lasciare punti strada, anche gli orobici giocheranno per vincere considerando appunto la loro posizione in graduatoria. A Firenze i nerazzurri dovranno fare a meno di Matteo Pessina, ai box causa Covid: per prendere il suo posto se la giocano Ilicic (in odore di rinnovo con la Dea), Malinovskyi e Pasalic. Gli uomini di Gian Piero Gasperini potrebbero giocare con il 4-2-3-1 visto nelle ultime due uscite contro Verona e Udinese. Lo riporta tuttoatalanta.com.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta: domenica in campo alle 20:45