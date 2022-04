Atalanta a fine ciclo? Gasperini: “Se do fastidio me ne andrò”

Il tecnico dopo la sconfitta con il Lipsia: "A fine anno ci saranno valutazioni. Meglio andare via un giorno prima che uno dopo"

"Aspettiamo di vedere come finisce il campionato. A fine stagione ci confronteremo con la dirigenza e ognuno metterà sul piatto le proprie idee. Ci sono novità in società, c’è un d.s. nuovo: io spiegherò le mie idee, poi sono loro che devono scegliere, dettare le strategie e gli obiettivi da raggiungere. La base della squadra ha un suo valore e le prospettive non sono così negative. Quanti anni mi piacerebbe restare a Bergamo? Fino a quando non do fastidio, anzitutto: sempre meglio andarsene un giorno prima che uno dopo. E poi fin quando ci saranno l’entusiasmo e la voglia di costruire qualcosa, di veder crescere la società".