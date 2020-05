“Assurdo che il Franchi abbia più vincoli di San Siro. Tra Chiesa e Milenkovic, cederei…”

Durante il filo diretto con Radio Bruno, Stefano Cecchi ha parlato della questione stadio della Fiorentina: “A me piaceva molto l’idea della ristrutturazione del Franchi con il progetto di Casamonti, che non avrebbe stravolto tutto ma solo ricostruito le curve e reso l’impianto più moderno. E’ stato deciso che San Siro si può abbattere, ma davvero lo stadio di Firenze ha più valore artistico del Meazza? Io spero che quel discorso possa essere ripreso, perchè credo pochissimo nella costruzione di un nuovo stadio”. Sui temi del mercato ha aggiunto: “Tra Chiesa e Milenkovic, preferirei sacrificare il secondo perchè è più facile sostituire uno stopper, però allo stesso tempo se Chiesa non vuol restare è giusto cederlo, sapendo che Rocco reinvestirà tutti i soldi”.

