Arrestati 5 ultras della Lazio a Glasgow. Il club: “Chiederemo risarcimento danni”

Cinque ultrà della Lazio sono stati arrestati a Glasgow in seguito a saluti fascisti e soprattutto a una rissa avvenuta al margine del match di Europa League contro il Celtic. Dei 5 arrestati, 4 sono accusati di violazione della pace e uno di possesso di alcol e resistenza a pubblico ufficiale. Altri 5 tifosi sono stati allontanati dallo stadio durante la partita con relativa denuncia. I fatti hanno suscitato la rabbia del club: “La posizione della società è dura e di tolleranza zero. Sono azioni che danneggiano la società e quindi potremmo chiedere il risarcimento danni. Non possiamo impedire l’accesso di questi razzisti allo stadio, per quanto noi attuiamo tutto quello che è possibile per limitare questi episodi” ha detto Arturo Diaconale, responsabile comunicazione della Lazio, “Accostare Hitler alla Lazio è un errore: sbagliato generalizzare perché si tratta di alcuni e non tutta la tifoseria. La stragrande maggioranza dei tifosi della Lazio detesta la maglietta con la faccia di Hitler”. E INZAGHI A FIRENZE SI GIOCA LA PANCHINA