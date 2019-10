Qui Lazio, Inzaghi ora rischia l’esonero. A Firenze è l’ultima spiaggia?

Simone Inzaghi osservato speciale. Secondo alcune indiscrezioni la posizione del tecnico della Lazio non sarebbe più tanto solida alla luce dei recenti risultati, ultimo la sconfitta di ieri in Europa League col Celtic. Il presidente Lotito solo pochi giorni fa aveva dichiarato di aspettarsi un piazzamento Champions della squadra biancoceleste e se le cose non dovessero cambiare a breve potrebbe ricorrere ad un clamoroso esonero. Stando a tuttomercatoweb.com, ci sarebbe già stato un sondaggio con Gennaro Gattuso, individuato come eventuale sostituto di Inzaghi. La gara contro la Fiorentina di domenica al Franchi rischia dunque di essere un crocevia fondamentale per la Lazio.

