Argentina, ufficiali i numeri per la Copa America. Le scelte di Quarta e Nico

Tutto pronto per l'inizio della Copa America, ai nastri di partenza anche due giocatori viola

L'Argentina ha ufficializzato l'elenco dei numeri ufficiali per la Copa America al via da domani (20 giugno) fino al 14 luglio. Della rosa fanno parte due giocatori della Fiorentina: Martinez Quarta ha scelto la numero 2, mentre Nico Gonzalez indosserà la numero 15 come spesso accaduto con la Seleccion. Da segnalare la numero 6 dell'ex viola Pezzella e la numero 21 di Valentin Carboni, giocatore seguito con interesse dalla Fiorentina (ed esaltato nei giorni scorsi anche da Messi).