Argentina, Scaloni dubbioso su Gonzalez: ma la FIFA non fa sconti

Nico Gonzalez non sta vivendo un inizio di ritiro con la sua Argentina molto positivo. Il calciatore della Fiorentina, dopo aver saltato la prima amichevole, sta continuando a sentire fastidio alla pianta del piede e al tendine del ginocchio destro. Il giocatore genera multi dubbi nella mente del CT Scaloni per le sue condizioni fisiche. Però come scrive Gustavo Yarroch, giornalista di ESPN, la FIFA non avrebbe intenzione di fargli sconti, perché se non si tratta di un infortunio grave non può essere sostituito nella lista dei 26 per il Mondiale.