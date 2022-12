Argentina al completo per la finale, anche Nico Gonzalez andrà in Qatar

La nazionale argentina sarà al completo per la finale. Anche Nico Gonzalez e Joaquin Correa, infatti si recheranno in Qatar per accompagnare il resto della squadra, che domenica si giocherà la vittoria finale contro la Francia. Questo quanto possiamo leggere su Tyc Sport, noto portale argentino. Nell'articolo si legge come sia stata la stessa Federcalcio del club albiceleste ad invitare i due calciatori che si erano infortunati e avevano lasciato il ritiro a pochi giorni dall'inizio del Mondiale.