Arciv. Salerno: “Fiorentina è persona di famiglia. Batistuta il mio idolo”

"Ho avuto la fortuna di vedere il secondo scudetto dei viola. Questa passione è durata sempre anche se non ho potuto seguire con costanza la squadra, negli anni della frequentazione del seminario. Ho fatto tutte le zone dello stadio Artemio Franchi, ho tifato in curva e in tribuna. Batistuta era il mio idolo ma lo è stato anche Vlahovic. La Fiorentina non è solo la squadra di calcio della mia città ma è molto di più: una persona 'di famiglia' , oserei dire".