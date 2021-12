Arbitri, rivoluzione all’orizzonte: presto un canale per spiegare gli episodi

Il canale potrebbe essere operativo fra meno di un mese

Arriva una svolta storica per quel che riguarda il mondo arbitrale? Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, sì. Secondo la rosea, è in arrivo un canale telematico in cui, con video e trasmissioni, verranno spiegati tutti i casi arbitrali più controversi. Sarà di proprietà della FIGC e permetterà all'AIA di aprirsi ulteriormente al confronto, come spesso auspicato dal presidente Trentalange. Non è ancora chiaro se si tratterà di un canale televisivo o web. Il designatore Gianluca Rocchi sembra essere il più indicato alla spiegazione degli episodi che accadono nel campionato nostrano. resta ancora da chiarire, inoltre, la cadenza di questi interventi. In ogni caso, il canale potrebbe essere già operativo da metà gennaio.