Trentalange: “VAR a chiamata è un’opzione. Arbitri donna? Un sogno”

Alfredo Trentalange, neo presidente dell’AIA, è stato ospite di Dribbling in onda su Rai Due. Trentalange ha parlato di alcuni temi legati al presente ed al futuro degli arbitri italiani:

Gli arbitri sono più bravi ad arbitrare che a comunicare. Vedremo quando potremo mandarli a parlare dopo una partita. Sul VAR a chiamata? Non conosciamo ciò che non si sperimenta. Quindi siamo pronti a provarlo. In futuro gli arbitri dovranno essere ricercatori, non dei presuntuosi. Adesso non so come potrebbe funzionare ma sappiamo che il pubblico ha piacere nel vedere lo spettacolo, non un fermo immagine continuo. Arbitri donna anche da noi? Questo è un sogno che abbiamo. Mi piace pensare che sia possibile nel giro di due anni.