Aquilani: “Se il Liverpool avesse battuto l’Atletico nel 2010 con il mio gol…”

Il ricordo dell'attuale allenatore della Primavera viola

Presente a Parigi per assistere alla finale di Champions League tra Liverpool, sua ex squadra, e Real Madrid, l'allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato a Sky:

"Quando fai un percorso che ti porta ad una finale è già tanto, vuol dire che si fa qualcosa di importante. E lo stimolo che devi dare è quello di coronare il percorso, è una partita secca e va vissuta al massimo. La maglia del Liverpool rimane dentro, tutti sono colorati di rosso e per me è stato un onore. La semifinale di Europa League contro di loro fu molto emozionante, segnai e il mio gol portò il confronto ai supplementari, poi la vittoria 2-1 non bastò. Quell'Europa League avrebbe potuto incidere sul mio futuro in Inghilterra. Stasera? Io Thiago Alcantara lo rischierei. Mi auguro che il Liverpool vinca, ma dall'altra parte c'è Ancelotti e sarà una partita meravigliosa".