Aquilani al Pisa, a breve l’annuncio ufficiale. I dettagli su contratto e staff

L'ex tecnico della Primavera gigliata è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in sella alla compagine nerazzurro: obiettivo, partecipare ai playoff per la promozione in Serie A

Come riporta La Nazione, iniziano a prendere corpo i dettagli sul nuovo staff tecnico del Pisa, che sarà guidato ovviamente da Alberto Aquilani. Manca ancora l'annuncio ufficiale, che presumibilmente arriverà tra pochissimi giorni, con un contratto biennale fino al 30 giugno 2025. L'ex allenatore della Primavera viola porterà con sé solo un paio di collaboratori da Firenze. Il suo vice sarà Cristian Agnelli ed a Pisa andrà anche il match-analyst Alessandro Rubichini. Il preparatore atletico Giuseppe Mazza dovrebbe invece restare in viola. Per gli altri tasselli, Aquilani erediterà i componenti dello staff dell'ormai ex tecnico nerazzurro Luca D'Angelo.