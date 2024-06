Aquilani, addio vicino con il Pisa: piace ad una neoretrocessa in B

Alberto Aquilani sarebbe vicino alla separazione con il Pisa. Infatti, come riportato da Sky Sport, l'ex viola, dopo essersi visto soffiare il ritorno a Firenze con l'ufficialità di Palladino, sarebbe tra i preferiti per andare sulla panchina della Salernitana, appena retrocessa in Serie B. Iervolino è molto interessato al tecnico, tanto da averlo inserito nella lista come possibile nuovo allenatore dei granata insieme ad Andrea Sottil e Filippo Inzaghi.