Antonelli: “Commisso deve capire il calcio europeo. Mercato viola? Ecco quando entrerà nel vivo”

Il direttore sportivo Stefano Antonelli ha parlato anche di Fiorentina nel corso del suo intervento di oggi ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue dichiarazioni: “Il primo grandissimo step è far capire a Commisso il modo di interpretare il calcio in Europa. Secondo me, dopo aver ultimato la cessione di Jordan Veretout, la Fiorentina entrerà nel vivo del mercato e sarà protagonista”. LE PAROLE DI MONTELLA