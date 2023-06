ANSA: oggi pomeriggio a San Miniato il funerale di Francesco Nuti

Funerali nella basilica di San Miniato al Monte di Firenze questo pomeriggio per l'attore e regista Francesco Nuti, morto a 68 anni lo scorso 12 giugno. Come riporta Ansa.it, a celebrarli sarà padre Bernardo Gianni. Molta commozione e tanti abbracci alla ex compagna Annamaria Malipiero, alla figlia Ginevra, al fratello Giovanni e alla nipote Margherita. Nella basilica, sulla collina che domina Firenze, ci sono storici amici come Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Sandro e Giovanni Veronesi, Giorgio Panariello, Marco Masini, Gianfranco Monti, Valeria Solarino, Nicola Pecci. Tra i presenti anche Matteo Biffoni, il sindaco di Prato, la città di Nuti e Dario Nardella, primo cittadino di Firenze dove era nato. A dare l'ultimo saluto anche diversi tifosi della Fiorentina, squadra di cui l'attore e regista era tifoso: una sciarpa della curva Fiesole è stata appoggiata accanto al feretro, a fianco di un cappellino.