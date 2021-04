Angelozzi: “Vlahovic fu un regalo di Corvino. Pantaleo lavorava bene”

Il dirigente dei ciociari è convinto che il lavoro dell'ormai ex Viola Pantaleo Corvino debba essere rivalutato

Guido Angelozzi , direttore dell'area tecnica del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Lady Radio per analizzare il momento della Fiorentina:

Pradè? Il DS deve scegliere l'allenatore, se questo non accade io mi dimetterei. Prossimo allenatore? Gattuso è uno che ha fatto bene ovunque sia andato: è un top. De Zerbi allena con continuità in Serie A ed Italiano ha dimostrato di essere bravo. Vlahovic? È stato l'ultimo regalo di Corvino, è uno dei migliori attaccanti al mondo. La società doveva sbrigarsi e rinnovargli il contratto ad inizio stagione, ora dovrà essere ceduto se non prolungherà.