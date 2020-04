Andreazzoli: “Tutti volevano Kouamé, difficile farne a meno. Ecco in cosa deve migliorare”

Aurelio Andreazzoli, ex tecnico di Fiorentina (Allievi Nazionali dal ’96 al ’98), Roma, Empoli e Genoa, è intervenuto a Radio Toscana: “L’alternanza a Empoli con Iachini? Ognuno dà il proprio contributo, nessuno lo fa per danneggiare. Abbiamo usufruito uno del lavoro dell’altro. Kouamé? Lo volevano tutti. Preziosi era tentato ma io mi opposi perché ad un giocatore così difficilmente si può rinunciare. Partecipa ed è disponibile, anche se deve migliorare molto nel palleggio e in fase di fraseggio”.