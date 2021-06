Andreazzoli nuovo allenatore dell’Empoli. Nello staff un ex obiettivo viola?

Aurelio Andreazzoli è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Empoli. nel suo staff vicino un ex obiettivo viola.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Aurelio Andreazzoli è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Empoli. Nel suo staff, come braccio destro, c'è la possibilità che entri Daniele De Rossi. L'ex giocatore della Roma era stato affiancato come possibile nuovo allenatore Viola in passato, prima dell'arrivo di Gattuso e sembrerebbe che stia riflettendo sulla proposta.