Ancora Prandelli: “Manca serenità, quella si ottiene solo vincendo. Kokorin…”

Cesare Prandelli ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina per aggiungere altri concetti in vista dell’importante match contro il Crotone:

I primi 35 minuti contro il Napoli sono stati di fuoco, abbiamo giocato ad alto livello. I problemi sono iniziati quando ci siamo allargati troppo ed abbiamo sbagliato tante chiusure preventive. Non sempre possiamo riconquistare la palla in zone avanzate. Contro il Crotone dobbiamo trovare un certo equilibrio. Dobbiamo reagire vincendo e superando le difficoltà. Domani scenderemo in campo con questa motivazione. Martinez Quarta? L’argentino è un giocatore molto interessante che si sta ambientando, è molto affidabile. Cosa manca per fare il salto di qualità? Manca la serenità, quella si ottiene solo con qualche vittoria in più. Kokorin? Ho parlato telefonicamente con il ragazzo, siamo in sintonia ed abbiamo concordato un programma. Aspetto l’ufficialità prima di rivelare altro.