Verso Fiorentina-Crotone: probabile ritorno al 3-5-2, in attacco la coppia Ribery-Vlahovic

In attesa della rifinitura di oggi pomeriggio, Radio Bruno fornisce le ultime sulla possibile formazione viola che domani sera scenderà in campo dal primo minuto contro il Crotone. Secondo l’emittente radiofonica, si va verso un cambio netto rispetto alle scelte di Napoli: probabile il ritorno di Prandelli al 3-5-2 con uno tra Pulgar e Amrabat davanti alla difesa. In attacco spazio alla coppia Ribery-Vlahovic.