Ancora colpita la Serie C: positivo il patron del Novara! E Balotelli ci va giù duro

Serie C ancora colpita dal Covid-19: positivo al coronavirus il patron del Novara, Maurizio Rullo. Come riporta gazzetta.it la notizia è stata data questa mattina dalla società. Il contagio sarebbe da ricondursi ad un viaggio di lavoro in Germania. Il club, appresa la notizia, ha intrapreso tutte le misure e le precauzioni del caso, informando il SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) dell’ASL di Novara. Autorità che ha concesso la possibilità di procedere con la regolare attività sportiva, senza ulteriori interventi. Dunque la squadra non si ferma: al momento resta confermata la sfida dell’11 marzo in casa della Pro Vercelli. Ovviamente a porte chiuse. Novara è tra le 14 province “chiuse” dall’ultimo decreto del governo insieme alla Lombardia.