Anche l’Everton entra nella “galassia” del Genoa: l’annuncio ufficiale

Si allarga ancora la galassia calcistica di proprietà della holding americana 777 Partners. I proprietari del Genoa fanno il loro ingresso in Premier League acquistando l'Everton, club che va ad aggiungersi al Vasco da Gama (Brasile), Standard Liegi (Belgio), Red Star (Francia), Melbourne Victory (Australia), Hertha Berlino (Germania) più una quota del Siviglia (Spagna) oltre appunto il Grifone. "777 Partners ha firmato un accordo con Farhad Moshiri per acquisire la sua intera partecipazione nell'Everton Football Club, che rappresenta il 94,1% delle azioni del Club" si legge nell'annuncio ufficiale diramato quest'oggi. Chissà che tra Genoa ed Everton non possa aprirsi anche una collaborazione di mercato un po' come accade per Udinese e Watford, entrambe di proprietà della famiglia Pozzo.