Anche Kouame testimonierà al processo dell’ex presidente del Prato

Ci sarà anche l'attaccante viola Christian Kouamé a testimoniare durante il processo all'ex presidente del Prato Paolo Toccafondi

Per il processo all'ex presidente del Prato, Paolo Toccafondi, dovrà testimoniare anche Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina in forza all'Anderlecht. Come scrive La Nazione di Prato, al giocatore sarà chiesto di chiarire quale fosse la procedura per l'ingaggio e il successivo trasferimento che gli ha permesso di arrivare in Italia. Questo perché l'attaccante ivoriano, è arrivato sulla penisola italiana proprio grazie alla società pratese, dove ha svolto le giovanili.