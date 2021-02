Anche il toscano Mazzarri in corsa per la panchina dell’Olympique Marsiglia

Il viola in prestito Pol Lirola potrebbe a breve ritrovarsi un allenatore italiano in quel di Marsiglia: dopo le dimissioni del tecnico portoghese André Villas-Boas, il club transalpino è alla ricerca di un nuova guida tecnica. Secondo gazzetta.it tre sono i nomi al vaglio della società francese: Walter Mazzarri, Lucien Favre e Jorge Sampaoli. Per il mister toscano, nato a San Vincenzo, quella rappresentata dall’OM potrebbe essere una grande occasione per rilanciarsi dopo l’addio al Torino di un anno fa.