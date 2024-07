Anche il fratello di Brekalo saluta la Croazia: firmerà con la Reggiana

I due fratelli Brekalo si ritrovano in Italia: è fatta per il passaggio di Filip alla Reggiana

Non solo Josip (per il momento) giocherà in Italia. Anche suo fratello, Filip Brekalo, lo farà, ma in Serie B. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è fatta per il suo passaggio alla Reggiana. Il classe 2002 ha già completato le visite mediche, adesso firmerà un contratto di due anni con il club emiliano. Qui sotto il tweet