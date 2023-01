Ancelotti-Gattuso, c’eravamo tanto amati: “Rapporto non più buono come prima”

Gennaro Gattuso, guida tecnica del Valencia ed ex allenatore (per una settimana) della Fiorentina, domani nella Supercoppa di Spagna incontrerà il suo vecchio maestro Carlo Ancelotti: Valencia e Real Madrid, infatti, si sfidano a Riad per aggiudicarsi il trofeo. Nella conferenza stampa della vigilia, però, sono gli stessi tecnici italiani a confidare che qualcosa, nel loro rapporto, è cambiato. "E' un anno che non ci parliamo. Problemi di lavoro", ha detto Gattuso. E Ancelotti: "Insieme abbiamo vissuto momenti belli, abbiamo vinto due Champions. Poi non sempre la relazione continua ad essere buona, abbiamo avuto dei problemi ma non ne voglio parlare, sono cose personali". Il rapporto tra i due si sia incrinato dopo che l'allievo ha preso il posto del maestro al Napoli, nel dicembre 2019.