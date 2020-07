Amrabat non convocato per la sfida contro il Brescia. Le motivazioni

Ivan Juric ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di oggi al “Rigamonti” contro il Brescia. Il tecnico gialloblu non avrà a disposizione Amrabat, assenza dell’ultima ora, a causa di un affaticamento muscolare. Il centrocampista, prossimo al passaggio in maglia viola, si aggiunge così alla lista di indisponibili formata da Ajdapong, Dawidowicz, Salcedo, Eysseric, Udogie e Danzi oltre allo squalificato Pessina. Sarà quindi un Verona dimezzato quello che cercherà di portare a casa i tre punti contro le rondinelle per continuare a sognare l’Europa.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A