Come ricorda tuttomercatoweb, sia Rrahmani (promesso sposo del Napoli) che il viola in pectore Sofyan Amrabat sono sotto contratto con l’Hellas Verona fino al 31 agosto. Formalmente, dunque, dovrebbero prendere parte ai primi giorni di ritiro in Val Gardena. C’è tuttavia la possibilità che venga concesso loro di aggregarsi direttamente alle rispettive nuove squadre: una decisione definitiva in questo senso dovrebbe arrivare non più tardi di domani.