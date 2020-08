La Fiorentina & Sofyan Amrabat, un binomio che sembra promettere molto bene. Il centrocampista marocchino scalpita e non vede l’ora di iniziare la sua avventura in riva all’Arno, come si vede anche dalla sua attività sui social. L’ex Verona, infatti, ha condiviso poco fa su Instagram una story che lo ritrae con la nuova maglia viola ufficiosa, quella mostrata e poi rimossa ieri dallo sponsor tecnico Robe di Kappa sul proprio sito.