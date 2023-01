Amoruso su Vialli: “Ho imparato tanto da lui, eravamo complementari”

"Chi conosceva Gianluca sa che non vorrebbe essere ricordato con tristezza ma col sorriso. Lui riusciva a tenere alto il morale della brigata. Ho imparato tanto da Gianluca. Mi è stato vicino anche in situazioni di vita privata, una persona stupenda. Anche nel nostro programma Squadre da incubo eravamo complementari. Venivano fuori delle gag non preparate, ci siamo conosciuti a fondo"