Amoruso: “Alcuni giocatori viola corrono davvero poco. Commisso? Prima fa, poi presenta”

L’ex viola Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Il Lecce è una squadra che gioca a calcio, se ha spazi può fare male. Ha fatto più punti fuori casa perché le squadre che giocano in casa, di solito, lasciano giocare di più. I salentini hanno qualità. La Fiorentina però ha un organico importante e non dovrebbe avere problemi a vincere. L’assenza di Chiesa potrebbe essere uno stimolo, soprattutto per chi giocherà al suo posto.

Commisso? Non è un dettaglio il fatto che sia stato presentato il progetto per il nuovo centro sportivo dopo che i lavori erano già iniziati, serve a far capire che i fatti vengono prima di tutto. E' un segnale, anche per i giocatori che arriveranno in futuro alla Fiorentina. La squadra l'ho vista stanca nelle ultime gare, ci sono giocatori che corrono davvero poco. Non va bene, significa che non si lavora nel modo giusto. In più, a volte sono state prese delle decisioni sbagliate nella posizione in campo di qualche giocatore".