Amichevole di lusso, la sfida tra Cagliari e Roma termina in parità. Esordio per Sottil

L’amichevole di lusso tra Cagliari e Roma è terminata 2-2. Sfida combattuta in una delle poche gare di precampionato disputate tra due compagini di A. I sardi partono alla grande segnando due volte nel primo tempo grazie a Rog e Walukiewicz. Nella ripresa svolta giallorossa, tanti cambi e reti di Under e Mkhitaryan. Al minuto 46 esordio nel Cagliari per il viola in prestito Riccardo Sottil. Gara tra alti e bassi per lui che comunque si guadagna la sufficienza, necessario mettere minuti nelle gambe per migliorare di condizione.

Boateng verso il Las Palmas? Il presidente degli spagnoli: “Non sarà facile”