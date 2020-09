Boateng verso il Las Palmas? Il presidente degli spagnoli: “Non sarà facile”

Kevin-Prince Boateng potrebbe tornare al Las Palmas, club spagnolo che attualmente milita nella Segunda Division spagnola ed in cui ha già giocato nella stagione 2016/2017. Ma, come dichiarato dal presidente del club iberico Miguel Angel Ramirez a Marca, non sarà facile arrivare ad una chiusura felice dell’operazione:

Saremmo contentissimi di riaverlo con noi, ma dobbiamo essere consapevoli delle nostre possibilità economiche ed in quale categoria giochiamo adesso. Se riuscissimo a trovare un accordo, perché no, ma non la vedo semplicissima.