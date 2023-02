Ambrosini-Materazzi: “Compagno più simpatico e bomber più forte? Entrambi viola”

Durante la diretta di Dazn in occasione del derby di Milano giocato ieri, gli ex calciatori Massimo Ambrosini e Marco Materazzi hanno risposto a una sequela di domande di vario carattere sulle loro carriere; Ambrosini, anche ex viola, ha indicato in Joaquin il compagno più simpatico in assoluto, mentre Materazzi ha eletto Batistuta come attaccante più forte mai affrontato: "Veramente scomodo, dovevi farti il segno della croce".