Altro lutto: ci ha lasciato Vialli

Il calcio piange un altro grande campione che ci ha lasciato oggi

Saverio Pestuggia

Dopo un lunga malattia questa mattina si è spento a Londra Gianluca Vialli a soli 58 anni e mezzo. Aveva da poco lasciato il suo incarico a fianco di Roberto Mancini per andare a farsi curare a Londra, ma alla fine il tumore al pancreas contro cui ha lottato per anni come un leone ha vinto la sua battaglia e così dopo Sinisa Mihajlovic se ne va un altro campione come Gianluca Vialli.

La carriera — Dai primi passi col Pizzighettone alla Cremonese, passando per Sampdoria, Juventus e Chelsea. Da tecnico ha guidato per due anni il Chelsea, quindi il Watford per passare poi al Settore Tecnico della Nazionale accanto al suo grande amico Mancini con cui ha vinto l'Europeo del 2021.

La frase — "Mi rendo anche conto che il concetto della morte serve per capire e apprezzare la vita. L’ansia di non poter portare a termine tutte le cose che voglio fare, il fatto di essere super eccitato da tutti i progetti che ho, è una cosa per cui mi sento molto fortunato".