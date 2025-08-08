La Juventus vuole arrivare a fare un grande colpo a centrocampo e il nome preferito è quello di Sandro Tonali, oggi al Newcastle. Come scrive Gazzetta.it, difficilmente i Magpies arriveranno a venderlo, ma il club di Torino starebbe pensando ad una soluzione per arrivare ad un accordo.
Vlahovic pesante esubero: l'idea della Juventus per arrivare a Tonali
Dusan Vlahovic possibile oggetto di scambio per arrivare a Sandro Tonali: l'ultima idea della Juventus per liberarsi dell'ex viola
Visto che gli inglesi stanno per cedere Isak al Liverpool, e i possibili sostituti principali hanno già cambiato squadra (Sesko e Nunez) la Juventus avrebbe offerto Dusan Vlahovic, per sostituire l'attaccante svedese. Al momento il club inglese starebbe valutando questa opzione, con i bianconeri che inserendo il serbo nella trattativa per arrivare a Tonali si libererebbero anche di tutte le grande dovute al suo contratto.
Va detto però che non si tratterà di uno scambio secco, anche perché la valutazione dei due giocatori è ben diversa, ma di un’operazione più articolata in cui potrebbe finire dentro anche uno tra Douglas Luiz e Nicolò Savona e un eventuale conguaglio a favore degli inglesi.
