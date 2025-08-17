VIDEO – La Roma prende gol e Gasperini rimprovera Ghilardi: “Dov’è?!”

Gian Piero Gasperini, noto per la sua schiettezza, ha puntato il dito contro l’ultimo acquisto della Roma, Daniele Ghilardi, dopo il 2-2 contro il Neom.
Gasperini riprende l'ex Fiorentina
Il difensore centrale, preso dall’Hellas Verona per circa 12 milioni di euro e di proprietà al 50% anche della Fiorentina, è stato rimproverato apertamente dal tecnico piemontese: le immagini mostrano Gasperini infuriato che chiede alla panchina, "Dov'è Ghilardi? Dov'è Ghilardi?", attribuendogli la responsabilità del gol subito. Ecco il video:
