Verso Genoa-Fiorentina, Balotelli scalpita: “Vedrete se ho il fuoco dentro”

Prima giornata genovese per Mario Balotelli. Visite mediche per l'attaccante prima di poter definire la firma con il Genoa. Il classe '90 torna dunque in Serie A dopo 5 anni e potrebbe esordire proprio contro la Fiorentina nel match infrasettimanale di giovedì sera. Oggi pomeriggio - con il Genoa che effettuerà solo scarico - è previsto il suo primo allenamento individuale, mentre da domani sarà agli ordini di mister Gilardino.