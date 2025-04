Udinese, in caso di addio di Runjaic la società friulana guarda in casa… Celje

Occhi puntati su Albert Riera da parte dell'Udinese in caso di addio di Runjaic

In caso di addio di Kosta Runjaic l'Udinese starebbe monitorando Albert Riera , tecnico del Celje che nei giorni scontri ha affrontato la Fiorentina nei quarti di finale di Conference League. Runjaic si giocherà la panchina proprio nelle ultime giornate di campionato, nonostante la società abbia un piano pluriennale per il tecnico tedesco.

Per Riera sarebbe un ritorno in Italia e più nello specifico all'Udinese che già l'aveva accolto da calciatore nel lontano 2014. L'esito non fu dei più felici a causa di un episodio che ha visto coinvolto il tecnico spagnolo e che ha costretto l'Udinese a rescindergli il contratto.